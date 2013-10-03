مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو فى أغسطس أقوى من التوقعات

ارتفعت مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو بصورة فاقت التوقعات فى أغسطس كما جرى تعديل بيانات يوليو بالزيادة فى مؤشر جديد على قدرة المستهلكين على الحفاظ على التعافى الوليد لاقتصاد المنطقة.

وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) أن مبيعات التجزئة فى دول المنطقة وعددها 17 ارتفعت بنسبة 0.7% خلال الشهر بدعم من الطلب على الوقود والغذاء والملابس وأجهزة الكمبيوتر بعد ارتفاعها 0.5% فى يوليو تموز وفقا للبيانات المعدلة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.2% فى أغسطس وبلغت الزيادة التى أعلن عنها فيما سبق فى يوليو تموز 0.1%.

>