الوليد بن طلال ووزير الزراعة يبحثان موضوع أرض توشكى

بحث الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، مع وزير الزراعة المصرى أيمن فريد أبو حديد، الذى يزور المملكة حاليًا، موضوع استصلاح أراضى توشكى "جنوب مصر" الذى تستصلح فيها شركة المملكة القابضة السعودية 25 ألف فدان.

وقالت شركة المملكة القابضة فى بيان اليوم الخميس أن "الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة اجتمع فى مكتبه بالرياض مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة المصرى والذى رافقه السفير المصرى لدى المملكة عفيفى عبد الوهاب، والدكتورة منى محرز، المشرفة على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور رأفت زكي، مدير عام المنظمات والمؤتمرات، دانيال ليرو، المدير التنفيذي، شركة المملكة للتنمية الزراعية "كادكو - مصر".

وتمتلك المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد العديد من الاستثمارات بمصر تتعدى مليارى دولار فى كل القطاعات.

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