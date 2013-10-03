أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الوليد بن طلال ووزير الزراعة يبحثان موضوع أرض توشكى

Google+ Print
الوليد بن طلال ووزير الزراعة يبحثان موضوع أرض توشكى الوليد بن طلال ووزير الزراعة يبحثان موضوع أرض توشكى

بحث الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، مع وزير الزراعة المصرى أيمن فريد أبو حديد، الذى يزور المملكة حاليًا، موضوع استصلاح أراضى توشكى "جنوب " الذى تستصلح فيها شركة المملكة القابضة 25 ألف فدان.

وقالت شركة المملكة القابضة فى بيان اليوم الخميس أن "الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة اجتمع فى مكتبه بالرياض مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة المصرى والذى رافقه السفير المصرى لدى المملكة عفيفى عبد الوهاب، والدكتورة منى محرز، المشرفة على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور رأفت زكي، مدير عام المنظمات والمؤتمرات، دانيال ليرو، المدير التنفيذي، شركة المملكة للتنمية الزراعية "كادكو - مصر".

وتمتلك المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد العديد من الاستثمارات بمصر تتعدى مليارى دولار فى كل القطاعات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين