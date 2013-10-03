2 نوفمبر.. بدء العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى لأصحاب الأعمال

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الجديد ستبدأ يوم 2 نوفمبر المقبل، مناديا الجهاز كل أصحاب الأعمال التجاوب والتعاون مع الباحثين الميدانيين الذين سيحملوا بطاقات هوية توضح انتماءهم للجهاز.

وأضاف الجندى فى بيان أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، دعا لعقد اجتماع للخبراء والمسئولين المعنيين بالدولة والمراكز البحثية والجامعات للاستماع لعرض الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد الاقتصادى الرابع.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار سلسلة من ورش العمل واللقاءات المتعددة التى يعقدها الجهاز مع الخبراء والمختصين للاستفادة بخبراتهم فى تصميم وتنفيذ التعداد الاقتصادى، والتأكد من دقة وسلامة منهجية تنفيذه وضمان دقة نتائج التعداد التى ستسهم بشكل كبير فى رسم صورة واضحة لكل نواحى النشاط الاقتصادى، خاصة فى القطاع غير المنظم.