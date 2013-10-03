بدوى: المباحثات المصرية البحرينية تناولت دعم منظومة العمل والأمن القومى

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوى، بأن المباحثات المصرية - البحرينية تناولت تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات، من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة، بالإضافة إلى سبل دعم منظومة العمل العربى المشترك والأمن القومى العربى وأهمية توحيد الرؤى فى هذا الشأن.

وأشار -خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم "الخميس" بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة- إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين عبر خلال مباحثاته مع الرئيس عدلى منصور، عن ارتياح بلاده التام لمسار العلاقات واستمرار التنسيق والتشاور إزاء ما يربط البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجى من مصالح وقضايا ذات اهتمام مشترك.

> وقال بدوى إن ملك البحرين أكد أن استقرار مصر هو استقرار للجميع وأن مصر هى العمق الاستراتيجى للوطن العربى على مر التاريخ وستبقى كذلك، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مصر ودول مجلس التعاون مهمة جدًا.

وأضاف أن البحرين ومن خلال رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تؤكد أهمية الشراكة مع مصر وتدعمها بكل الإمكانات المتاحة تحقيقًا لرغبة الشعوب ووحدة الهدف والمصير وهذا ما تم بالفعل وسيبقى.

ونقل بدوى عن عاهل البحرين قوله: "تأكيدًا للرغبة فى تنمية العلاقات الثنائية فقد تم بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والمعلوماتية والعسكرية وذلك من خلال تفعيل عمل اللجان المشتركة وإمكانية طرح جميع الأمور على قمة مجلس التعاون القادمة بالكويت".