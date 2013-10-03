خبير أمنى: خبراء المفرقعات يؤمنون الميادين خلال احتفالات أكتوبر

أكد اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية السابق، أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين يريد أن "ينكد" على كل مؤسسات الدولة خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم من خلال أعمال العنف ونشر الفوضى، كاشفاً عن انتشار خبراء المفرقعات فى كافة ميادين مصر للقيام بتمشيطها على مدار الساعة، مناشداً المواطنين التعاون مع الأمن والإبلاغ عن أى أجسام غربية لتجنب أى خسائر تنجم عن مثل هذه الأعمال الخسيسة.

وتابع قائلاً، إن "قوات الأمن عززت من تواجدها فى ميادين مصر كافة وليس ميدان التحرير فقط، بالإضافة إلى مديرات الأمن والأقسام ونقاط الشرطة ودواوين عام المحاكم والمنشآت الهامة".

ولفت إلى تحول التيكتيك النوعى فى فكر التنظيم الإرهابى الذى تحول إلى استخدام العبوات الناسفة وزرعها فى بعض المواقع الحيوية من أجل تحويل مصر إلى "عراق ثان".