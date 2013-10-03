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السعودية تجدد تحذيرها من "تسييس" مناسك الحج

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السعودية تجدد تحذيرها من "تسييس" مناسك الحج السعودية تجدد تحذيرها من "تسييس" مناسك الحج

جددت تحذيرها من "تسييس" مناسك الحج، مضيفة أن هناك جهات ستتولى منع حدوث أى فوضى خلال موسم الحج.

يأتى هذا التحذير الثانى من نوعه خلال شهرين بعد دعوات أطلقها أعضاء " المحظورة" لرفع شعار "رابعة العدوية" على جبل عرفات، وذلك بعد نحو 6 أسابيع من تحذير مماثل اعتادت المملكة أن تصدره سنويا، لتحذير حجاج إيران من إقامة مراسم يطلقون عليها "البراءة من المشركين".

وقال أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل مساء أمس الأربعاء، إن كل المسئولين فى المملكة عبروا عن موقفها الرافض لتسييس الحج.

وأوضح أن مسئولية السلطات السعودية هى تأمين سلامة الحجاج مع ضمان أن يؤدوا فريضتهم بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الأمير عقب تفقده جاهزية صالات الحج فى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ونشرت تفاصيله وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس.

ويحل موعد الحج هذا العام منتصف شهر أكتوبر الجارى.

وأشار الفيصل إلى أن جهات مسئولة ستتولى منع حدوث أى فوضى خلال موسم الحج، دون أن يسمى تلك الجهات.

وحول تلك الدعوة، قال السفير عادل الألفى، قنصل العام بجدة، فى مؤتمر صحفى بمقر البعثة الإعلامية المصرية بالمدينة المنورة (غرب)، اليوم الخميس، إن "السلطات السعودية حذرت من استغلال موسم الحج لأى فاعليات أو أنشطة سياسية، مؤكدة أنها ستقابل مثل تلك الأفعال بكل حزم وحسم ودون تهاون وفقا للقانون السعودى".

وأضاف أن "الحج يعد أكبر مؤتمر دينى على مستوى العالم سنويا، وبالتالى فليس هناك أى ضغائن سياسية خلال موسم الحج".

وطالب جميع الحجيج بمختلف انتماءاتهم بالاستمتاع بأداء مناسك الحج والتضرع إلى الله والتفرغ لأداء المناسك، طلبا فى المغفرة "دون الانشغال بأى من أمور الدنيا".

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مصر 365

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