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محافظ كفر الشيخ: بدء توصيل البوتاجاز بنظام "الديلفرى" خلال يومين

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محافظ كفر الشيخ: بدء توصيل البوتاجاز بنظام "الديلفرى" خلال يومين محافظ كفر الشيخ: بدء توصيل البوتاجاز بنظام "الديلفرى" خلال يومين

أكد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أن اللواء الدكتور محمد أبو شادى، وزير والتجارة الداخلية، قرر بدء تطبيق مشروع توصيل أسطوانات الغاز خلال 48 ساعة عن طريق التليفون "ديلفرى" بجميع أنحاء الجمهورية مقابل رسوم تحصيل التوصيل للمنازل ما بين 2 و5 جنيهات حسب مسافة النقل، بالإضافة لسعر الأنبوبة وهو 8 جنيهات ورسوم خدمة توصيل الأسطوانات التجارية تتراوح بين 5 و10 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنيهًا ويمكن للمواطنين شراء الأسطوانات من المستودع مباشرة بالأسعار الرسمى, حيث يأتى ذلك فى إطار التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

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مصر 365

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