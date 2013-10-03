تخصيص 5 أتوبيسات لنقل الموظفين والطلاب من سيدى سالم لكفر الشيخ

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، اليوم توفير 5 أتوبيسات من شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للعمل على نقل الطلبة من مركز سيدى سالم إلى مقر جامعة كفر الشيخ والعودة.

واتصل المحافظ برئيس شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا لتوفير هذه الخدمة لأبناء سيدى سالم،خاصة الطلاب للتخفيف عن معاناة السفر.

كما خصص المحافظ عدد سيارتين من حصة نقل الركاب للمساهمة فى تخفيف التكدس صباحًا لنقل الركاب من مدينة سيدى سالم إلى كفر الشيخ.

كما أصدر توجيهاته للعميد أشرف عبيد مدير إدارة مرور كفر الشيخ، بزيادة الخدمات المرورية بالمركز وضبط التزام السائقين بالتعريفة المحددة.

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