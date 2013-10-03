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الإصابة بالسكر فى سن متقدم تسبب تزايد فطريات الأظافر

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الإصابة بالسكر فى سن متقدم تسبب تزايد فطريات الأظافر الإصابة بالسكر فى سن متقدم تسبب تزايد فطريات الأظافر

الفطريات تسبب مشكلة للكثيرين، وقد تصيب الأظافر نفسها حيث تنمو فى الأماكن الرطبة وقد تنتقل من شخص لذا ينصح معظم الأطباء بتجنبنا المشى حفاة، حتى لا تنتقل الفطريات إلى الجلد وتجنب استخدام قصافات الأظافر المشتركة، وهذا ما أوضحه دكتور علاء راضى استشارى الأمراض الجلدية، مشيرا إلى تزايد فطريات الأظافر فى حالة الإصابة بمرض السكر فى السن المتقدم، ويمكن معرفة إذا كانت الأظافر مصابة بالفطريات إذا تغير لونها للأصفر، إضافة لوجود جروح صغيرة كما أن تقصفها قد يشير إلى إصابتها بالفطريات أو الضعف.

ولتجنب فطريات الأظافر، نصح بأنه يجب الحرص على غسلهما وتجفيفهما قبل وضع كريم مضاد للفطريات مع ضرورة ارتداء الأحذية الواسعة الفضفاضة التى لا تسبب أى مشاكل للقدم، وعند ظهور بقع فى القدم لابد من الكشف عند الطبيب، وإذا لاحظ الشخص ضعف الأظافر فعليه الاهتمام بالتغذية، كما أن قرقضة الأصابع أمر غير مقبول لأنه قد يقوم بنقل الفطريات للفم مباشرة.

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مصر 365