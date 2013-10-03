علاج الصرع والقلق بـ"المياه المعدنية الحارة" أفضل من العقاقير

أثبتت التجارب التى قام بها فريق من المتخصصين فى الجمعية الفرنسية للأبحاث الخاصة بمدى الاستفادة بالمياه المعدنية الحارة، فى علاج الأشخاص الذين يستخدمون عقار / بنزود يازيبين / بصفة منتظمة، لمكافحة القلق واضطراب النوم والشد العضلى والصرع، والذين يمثلون 10% من الفرنسيين، أن اللجوء إلى حمامات المياه المعدنية الحارة أعطى نتائج إيجابية لدى 43% من المرضى.

كما أشارت التجربة أن 98% من الذين يتعاطون بين نوع من ثلاثة أنواع من العقاقير الطبية فى اليوم، قد أوقفوا هذه العقاقير بعد ستة شهور من استخدام حمامات المياه المعدنية الحارة، مما أثبت تفوق هذا النوع من العلاج على العقاقير.