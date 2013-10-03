أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر طبى ألمانى للتعامل بانفتاح مع التلعثم

Google+ Print
مؤتمر طبى ألمانى للتعامل بانفتاح مع التلعثم مؤتمر طبى ألمانى للتعامل بانفتاح مع التلعثم

قال باحثون فى ألمانيا، إن حوالى 800 شخص بالغ فى البلاد يعانون من التلعثم. وينظم الاتحاد الألمانى للمتطوعين لمساعدة المتلعثمين، مؤتمرا عن مشاكل التلعثم يبدأ، الجمعة، بمدينة بيلفلد غرب ألمانيا.

وبمناسبة الملتقى السنوى للاتحاد، دعا رئيس الاتحاد البروفيسور مارتن زومر، المصابين بالتلعثم للتعامل بانفتاح مع هذا الاضطراب اللغوى، وقال: إنه ينبغى ألا يختبئ المصابون بهذا الاضطراب وإن الانزواء عن المجتمع يتسبب فقط فى عدم الاستمتاع بالحياة بشكل كامل.

ورأى الأستاذ الألمانى، أن هذا الانفتاح يمكن أن يساعد فى مواجهة المرض بصراحة، ويعفى المتلعثمين من الشعور بالضغوط نتيجة محاولة إخفاء هذا الاضطراب.

وتعترف ألمانيا بالتلعثم الشديد كأحد أنواع الإعاقة، ورغم أن الكثير من الأطفال يصابون بالتعتعة أو التلعثم، إلا أنهم يستطيعون التخلص منه حتى سن البلوغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365