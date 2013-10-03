مؤتمر طبى ألمانى للتعامل بانفتاح مع التلعثم

قال باحثون فى ألمانيا، إن حوالى 800 شخص بالغ فى البلاد يعانون من التلعثم. وينظم الاتحاد الألمانى للمتطوعين لمساعدة المتلعثمين، مؤتمرا عن مشاكل التلعثم يبدأ، الجمعة، بمدينة بيلفلد غرب ألمانيا.

وبمناسبة الملتقى السنوى للاتحاد، دعا رئيس الاتحاد البروفيسور مارتن زومر، المصابين بالتلعثم للتعامل بانفتاح مع هذا الاضطراب اللغوى، وقال: إنه ينبغى ألا يختبئ المصابون بهذا الاضطراب وإن الانزواء عن المجتمع يتسبب فقط فى عدم الاستمتاع بالحياة بشكل كامل.

ورأى الأستاذ الألمانى، أن هذا الانفتاح يمكن أن يساعد فى مواجهة المرض بصراحة، ويعفى المتلعثمين من الشعور بالضغوط نتيجة محاولة إخفاء هذا الاضطراب.

وتعترف ألمانيا بالتلعثم الشديد كأحد أنواع الإعاقة، ورغم أن الكثير من الأطفال يصابون بالتعتعة أو التلعثم، إلا أنهم يستطيعون التخلص منه حتى سن البلوغ.