شرب الماء واللبن يحمى من الحموضة

تعد حموضة المعدة أو حرقان المعدة من أكثر الأمراض التى يتعرض لها الأشخاص ولا يهتمون بها رغم الألم الشديد الناتج عنها، ذكرت دكتورة إيمان حامد مدرسة بقسم الأمراض الباطنة بجامعة قناة السويس، الأسباب الكامنة وراء حموضة المعدة المكررة، من بينها:

> أكل الطعام بسرعة كبيرة، القولون العصبى مع التوتر والقلق، الأكل الدسم الممتلئ بالدهون مع أكل التوابل والموالح، كذلك النوم بعد الأكل مباشرة، والتعرض للبرد بطريقة مباشرة يؤثر على المعدة بطريقة سلبية، إضافة إلى أن الوزن الزائد وتخمة الجسم تعرضه للإصابة بالحموضة، بجانب التدخين وتناول الكحوليات وأخيرا الجلوس فى أوضاع تضغط على المعدة لفترات طويلة.

> وأشارت إلى أعراض الحموضة ومنها الانتفاخ والشعور بالتخمة، حرقان بالمعدة أو المرىء، الإحساس بطعم الحامض فى الحلق، مع الإحساس بالحرقة والألم أسفل الصدر خاصة بعد تناول الوجبات.

وعن طرق العلاج، نصحت بالتقليل من شرب الشاى والقهوة والمشروبات الحامضية كالبرتقال والليمون، وعدم النوم بعد الأكل مباشرة مع عدم ملئ المعدة تماما، والتنظيم بين الوجبات، وتجنب الأكلات الدسمة أو التقليل منها، بجانب ممارسة الرياضة وشرب اللبن كل صباح، بجانب تناول الأدوية المخفضة لحموضة المعدة مثل (Losec، pariet ، Nexium ، lansoprazol بتناولها مرة واحدة قبل الأكل بربع ساعة مع تناول وجبات صغيرة.

وأضافت ناصحة بأنه يجب الحد من تناول الأطعمة والمشروبات المهيجة للحموضة كالكحول والشيكولاتة والفلفل والثوم والبصل والقهوة وغيرها، مع تجنب الانحناء لفترات طويلة لعدم الضغط على المعدة وأخيرا مضغ الطعام جيدا وشرب المياه بكميات كبيرة خاصة بعد الأكل لإزالة آثار الحموضة من المعدة.