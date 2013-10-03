أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

شرب الماء واللبن يحمى من الحموضة

Google+ Print
شرب الماء واللبن يحمى من الحموضة شرب الماء واللبن يحمى من الحموضة

تعد حموضة المعدة أو حرقان المعدة من أكثر الأمراض التى يتعرض لها الأشخاص ولا يهتمون بها رغم الألم الشديد الناتج عنها، ذكرت دكتورة إيمان حامد مدرسة بقسم الأمراض الباطنة بجامعة قناة السويس، الأسباب الكامنة وراء حموضة المعدة المكررة، من بينها:
> أكل الطعام بسرعة كبيرة، القولون العصبى مع التوتر والقلق، الأكل الدسم الممتلئ بالدهون مع أكل التوابل والموالح، كذلك النوم بعد الأكل مباشرة، والتعرض للبرد بطريقة مباشرة يؤثر على المعدة بطريقة سلبية، إضافة إلى أن الوزن الزائد وتخمة الجسم تعرضه للإصابة بالحموضة، بجانب التدخين وتناول الكحوليات وأخيرا الجلوس فى أوضاع تضغط على المعدة لفترات طويلة.
> وأشارت إلى أعراض الحموضة ومنها الانتفاخ والشعور بالتخمة، حرقان بالمعدة أو المرىء، الإحساس بطعم الحامض فى الحلق، مع الإحساس بالحرقة والألم أسفل الصدر خاصة بعد تناول الوجبات.

وعن طرق العلاج، نصحت بالتقليل من شرب الشاى والقهوة والمشروبات الحامضية كالبرتقال والليمون، وعدم النوم بعد الأكل مباشرة مع عدم ملئ المعدة تماما، والتنظيم بين الوجبات، وتجنب الأكلات الدسمة أو التقليل منها، بجانب ممارسة الرياضة وشرب اللبن كل صباح، بجانب تناول الأدوية المخفضة لحموضة المعدة مثل (Losec، pariet ، Nexium ، lansoprazol بتناولها مرة واحدة قبل الأكل بربع ساعة مع تناول وجبات صغيرة.

وأضافت ناصحة بأنه يجب الحد من تناول الأطعمة والمشروبات المهيجة للحموضة كالكحول والشيكولاتة والفلفل والثوم والبصل والقهوة وغيرها، مع تجنب الانحناء لفترات طويلة لعدم الضغط على المعدة وأخيرا مضغ الطعام جيدا وشرب المياه بكميات كبيرة خاصة بعد الأكل لإزالة آثار الحموضة من المعدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365