وزير الإسكان يتفقد قرية دلجا بالمنيا ويزور كنيسة العذراء‎

تفقد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان كنيسة السيده العذراء والانبا ابرام الاثريه بقرية دلجا التابعه لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا للوقوف علي حجم الاضرار التي تعرضت لها خلال احداث العنف التي اعقبت فض اعتصامي رابعه والنهضه.

رافق الوزير في الزياره اللواء صلاح زياده محافظ المنيا وعددا من القيادات التنفيذيه وكان في استقبالهم القس يؤنس شوقي راعي الكنيسه والقس ايوب يوسف راعي كنيسة ماري جرجس للاقباط الكاثوليك بدلجا وعددا من اهالي القريه ورجال الدين المسيحي ثم تفقد الوزير عددا من شوارع القريه الرئيسيه ولم تستغرق الزياره سوي ربع ساعه تقريبا.

وكان زيارة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه لمحافظة المنيا قد شهدت العديد من الكواليس حيث تظاهر عدداً من أهالي قرية دلجا المدفوعين من جماعة الأخوان المسلمون قبل وصول محلب للقريه إحتجاجاً علي الزياره المرتقبه وقام الأمن بتفريق المتظاهرين قبل وصول الوزير والوفد المرافق له تحسبا لوقوع اية تجاوزات وتم تغير مسار الموكب.

وكان محلب قد تفقد كنائس قرية دلجا التي تعرضت للحرق إبان الأحداث الماضيه وفي طريق عودته لمدينة ديرمواس عقب إنتهاء زيارته لقرية دلجا لأفتتاح مركز شباب مر موكبه بقرية أسمو العروس التي يقيم بها أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني المنحل وفوجئ الوزير والمحافظ والمرافقين لهما بقيام النائب السابق بنحر عجل بالقرب من منزله في إشاره واضحه علي أعتزامه إستضافة الوزير والمرافقين له علي مؤدبة غذاء فرفض الوزير والمحافظ النزول من السيارات واتجه الموكب الي مركز ديرمواس وأثار الموقف أعجاب جميع الحضور الذين لاحظوا ظهور النائب بقوه ومرافقته لوفد الوزير بكل المناطق التي تفقدها.