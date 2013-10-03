محافظ بنى سويف: 600 كرتونة للمعاقين خلال أكتوبر الجارى بالمحافظة

استقبل المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، اليوم الخميس, وفدا من أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة فرع بنى سويف, وذلك لبحث كيفية العمل على تذليل المعوقات والمشكلات التى تواجه المجلس بالمحافظة بهدف تلبية طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة من المحافظة وسبل توفير الخدمات المختلفة لهم.

وأكد البتيتى أن المحافظة بكامل أجهزتها تعطى اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتحرص دوما على تقديم كافة الرعاية والعناية لهم سواء فى صورة مساعدات اجتماعية ومالية أو تقديم أجهزة تعويضية، إضافة إلى الرعاية الصحية من خلال التعاون مع قطاع الصحة والتأمين الصحى والمراكز الجامعية الطبية بجامعة بنى سويف، مؤكدا أن حق المعاق ليس فى توفير الوظائف له فحسب وإنما جميع الحقوق من الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث إنهم ضمن النسيج الوطنى الواحد ولديهم الطاقات الهائلة ولهم حقوق وعليهم واجبات كباقى المصريين وهم شركاء فى تنمية ونهضة مصر.

كما وافق المحافظ على منح اللجنة 600 كرتونة خلال شهر أكتوبر الجارى، لتوزيعها على ذوى الإعاقة من أبناء المحافظة بالقرى والمدن لمساعدتهم فى تحمل أعباء المعيشة، حيث كلف المستشار العسكرى بالمحافظة باتخاذ اللازم.

ووعد المحافظ بدراسة طلب تخصيص مقر للمجلس بمدينة بنى سويف لإدراة شئون المجلس، واختيار المكان المناسب فى أقرب وقت ممكن وذلك بهدف توفير الخدمة لذوى الإعاقة من أبناء المحافظة والتعاون معهم وتلبية طلباتهم وتذليل العقبات التى تواجهم.

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