محافظ الغربية: رفع كفاءة الأطباء والممرضين والموظفين للنهوض بالعمل

أكد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، أن تطبيق الجودة فى العمل يعتمد أساسا على العنصر البشرى أولا قبل الجودة فى الأجهزة والمعدات.

وأشار إلى أهمية تدريب ورفع كفاءة الأطباء والممرضين والموظفين للنهوض بالعمل من خلال منظومة متكاملة لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة.

جاء ذلك، خلال الكلمة التى ألقاها أمام المؤتمر السنوى لطب الأسنان، الدورة الثانية تحت عنوان (تحديات تطبيق معايير الجودة فى طب الأسنان)، والذى تنظمه مديرية الشئون الصحية بالغربية، والذى يهدف إلى تطوير الأداء والمعارف ورفع المستوى المهنى لأطباء أسنان الغربية.