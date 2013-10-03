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بالصور.. محافظ البحيرة يضع حجر أساس 120 شقة سكنية فى قرية حفص

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سادت حالة من الفرح والسرور على أهالى قرية حفص التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، عقب وصول الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء فتحى عبد الغنى، رئيس مدينة دمنهور، ولفيف من كبار رجال الأزهر والكنيسة ومجموعة من رجال الأعمال، من بينهم محمد أبو نار، صاحب مدارس المنارة الخاصة، ومحمد سعد سلامة، أحد رجال الأعمال بالمحافظة.

وذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التى تبرع بها رجل الأعمال، اللواء سليمان عبادة، ابن قرية حفص التابعة لمركز دمنهور، حيث تم وضع حجر الأساس لعدد 5 عمارات بإجمالى 120 وحدة سكنية، بالإضافة إلى وضع حجر أساس لمركز تدريب مهنى لتعليم الحرف.

وفى الأثناء، كما تفقد "هدهود" مركز شباب القرية والمعهد الدينى وقد استقبله أهالى القرية بالطبل والمزمار ورقص الخيل، وعلى أنغام أوبريت "تسلم الأيادى" قدم تيام الدمنهورى، أصغر راقص تنورة فى ، فقرة أمام محافظ البحيرة.

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