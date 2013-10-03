الناطق باسم حكومة غزة يطالب مصر بموقف رسمي من تهديد الجيش بضرب القطاع

الغصين: نطالب بوقف العهر والانحطاط الإعلامي من بعض وسائل الإعلام المصرية

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

طالب الناطق باسم حكومة غزة التي تقودها حركة حماس إيهاب الغصين، السلطات المصرية بموقف رسمي بخصوص التصريحات المتكررة بشأن تهديد قطاع غزة بأعمال عسكرية.

وقال الغصين، في تدوينه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن كان هناك نفي رسمي بخصوص تلك التصريحات نطالب بضرورة وقف هذا العهر والانحطاط الإعلامي من بعض وسائل الإعلام المصرية.

وأشار الغصين إلى أنه في حال استمرار تلك الهجمة التحريضية فسيكون ذلك مؤشرا واضحا لنوايا حقيقية ضد شعبنا الصامد، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار الشعب الفلسطيني المرابط، معتبرا أن "استمرار تناسق عمل وكالة معا "التي وصفها بوكالة معاهم غير المستقلة" مع إعلام الاحتلال وبعض وسائل الإعلام المصرية المحرض ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، دليل على أن الناظم لهذه الوسائل واحد ولتحقيق أهداف واحدة، تصب في النهاية لمصلحة الاحتلال.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت أن الجيش المصري لديه خرائط لمواقع لاستهدافها بغزة في حال زادت العمليات الإرهابية بسيناء.

وبدورها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية المحلية ومقرها الرئيسي بالضفة الغربية نقلا عما وصفتها مصادر عسكرية مصرية، أن الجيش المصري وضع خطة احتياطية لقصف أماكن محددة في قطاع غزة في حال ارتفعت وتيرة استهداف قواته في سيناء.

ووفقا للوكالة التي أغلقت حكومة حماس مكتبها في غزة بتهمة عدم التزامه بالمهنية ونشر أخبار كاذبة وتحريضية، كشفت المصادر العسكرية لمراسلها في العريش عن طائرات الاستطلاع المصرية التي دخلت المجال الجوي الفلسطيني سابقا قامت بتحديد مواقع في رفح وخان يونس، وتم تصويرها تمهيدا لقصفها في حال تطورت العمليات ضد الجيش في سيناء.

وطبقا للمصادر الاستخباراتية المصرية التي صرحت لمراسل معا، فإن الجيش المصري قد يقصف جوا أماكن في غزة أو استهداف سيارات على خط الحدود من الجانب الفلسطيني يتم نقلها عبر الأنفاق، وقد يدمر الطيران المصري الأنفاق الفلسطينية "فجميع الخيارات مازالت مفتوحة امام مصر، مضيفة أن الجيش المصري يعتبر أطرافا في قطاع غزة مسؤولة عن العنف في سيناء منها حماس وأنصار السنة بغزة وأنصار بيت المقدس وغيرها من التنظيمات، ومع نفاد صبر الجيش فلم يصبح أمامه أية خيارات للسيطرة على سيناء سوى غلق الأنفاق وتوجيه ضربات محدودة لبؤر في غزة في حالة انهيار الأوضاع وتجاوزها الخطوط الحمراء.