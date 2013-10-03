أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

بالصور| السفارة المصرية بالسعودية تحتفل بانتصارات أكتوبر بين أبناء الجالية

Google+ Print
بالصور| السفارة المصرية بالسعودية تحتفل بانتصارات أكتوبر بين أبناء الجالية بالصور| السفارة المصرية بالسعودية تحتفل بانتصارات أكتوبر بين أبناء الجالية

كتب : بهاء الدين محمد منذ 1 دقيقة

شهدت العاصمة الرياض، أمس، فعاليات حفل أقامته السفارة المصرية بالسعودية في قصر طويق بحي السفارات بالرياض؛ بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عشرات الدبلوماسيين العرب والأجانب وغالبية الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة.

وقال رجل الأعمال خالد عتمان القيادي بالجالية المصرية بالرياض في كلمته أمام الحفل: "إننا نحن العاملين بالخارج نحيي شعب العظيم بمناسبة حرب الحرية والكرامة حرب الإصرار وتحدي المستحيل حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر الذي أتمنى أن تستلهم منه القيم والمثل العظمى ومن أهمها الإصرار وعدم الياس، وعندما نسقط ذلك على أرض الواقع نرى أن الإصرار الآن هو التصميم على عبور تلك المرحلة الحرجة التي نعيشها، وذلك بأن نتمسك بخارطة الطريق التي رسمها الشعب لنفسه بإرادته الحرة القوية ولا نتخلى عنها أبدا وبذلك سنعبر بسفينة الوطن إلى شاطئ الحرية والكرامة مرفوعين الراس سالمين من حقد الحاقدين وكيد الكائدين".

وأكد المستشار عادل حنفي القيادي بالجالية المصرية بالسعودية أن الحفل شهد حضور مندوب برتبة لواء، ممثلا عن وزارة الدفاع السعودية وأكثر من 140 ممثل لوزارات الدفاع بالدول العربية والأوروبية وإفريقية والآسيوية وامريكا وتم عرض فيلم وثائقي عن نصر اكتوبر وأستمر الحفل اكثر من 3 ساعات وسط فرحة عارمة من ابناء الجالية بالسعودية، فيما لم يحضر احد من المحسوبين على تنظيم الإخوان.

وقال المهندس إمام يوسف أن هذا الحفل الرسمي جاء بمشاركة ممثلي السفارة المصرية على رأسهم السفير عفيفي عبدالوهاب وبرعاية العقيد محمد الهمامي ملحق الدفاع وطاقم مكتب الدفاع المقدم محمد فتحي والرائد حازم ابو الفتوح والملحق العمالي عادل فضل والملحق الاعلامي نبيل بكر وسكرتير ثاني محمد طاهر. وأعلن أنهم سوف يقيمون حفل الشعبي للجالية يوم الخميس المقبل الموافق 10 اكتوبر بحضور وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة.

كما شهد الحفل حضور العديد من قيادات الجالية من بيهم عادل حنفي وصلاح حماية وخالد عتمان ومحمد غز. كما حضره ملاحق الدفاع المعتمدين لدى المملكة وعدد من السفراء العرب والاجانب والوزير ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة المصري الذى تصادف وجوده في الرياض اثناء زيارته للمملكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين