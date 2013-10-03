بيكام ورونالدو وتوريس ضمن أسماء محطات مترو لندن

لندن، (إفي): احتفل مترو لندن اليوم بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغيير اسماء محطات المترو الى اسماء لاعبين مشاهير تألقوا في البريميير ليج.

وأعلنت هيئة المترو والنقل في العاصمة البريطانية عن تخصيص خط مترو للاعبين "الهدافين" الذين مروا على الكرة الإنجليزية، مثل النجم المعتزل مايكل أوين،

والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق بين عامي 2003 و2009 وهداف ريال مدريد الإسباني حاليا.

وشهد خط مترو "أوفرجراوند" تغيير اسماء بعض المحطات لأسماء لاعبين إسبان مثل بيبي رينا وفرناندو توريس وميكيل أرتيتا وخوان ماتا وتشابي ألونسو وديفيد سيلفا وسيسك فابريجاس، بجانب المدرب رافائيل بنيتيز، وجميعهم ارتبطوا بالكرة الإنجليزية سواء في السابق أو الحاضر.

وخصص الخط الدائري أسماء محطاته للنجوم الذين ذاع صيتهم في بطولات كأس العالم، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والألماني فرانز بيكنباور والإيطالي باولو مالديني والفرنسي ميشيل بلاتيني.

أما خط "ميتروبوليتان" الأقدم في لندن، فوضع اسماء مدربين مخضرمين بمحطاته مثل الإيطالي فابيو كابيللو والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتغير اسم محطة "ليتونستون" الى اسم النجم المعتزل ديفيد بيكهام الذي ينتمي لنفس الحي، كما حصل النجم الويلزي جاريث بيل الوافد حديثا ليرال مدريد على محطة باسمه.