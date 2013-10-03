تيفيز: لم أشعر بالضغط من قميص ديل بييرو

أكد كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس الإيطالي أنه لم يشعر بالضغط مع السيدة العجوز رغم ارتداءه قميص الأسطورة أليساندرو ديل بييرو.

وتحدث تيفيز في مقابلة مطولة مع مجلة (HJ) عن أحلامه مع (السيدة العجوز) قائلا "حلمي الآن هو الاستمتاع مع اليوفي، لا يمكن أن أطلب المزيد، هذا الفريق بمثابة عائلة كبيرة، اللاعبون والمشجعون، هناك علاقة وطيدة تربط الجميع".

ووصل (الأباتشي) الى يوفنتوس بعد تجربة طويلة في إنجلترا منذ انتقاله في 2006 من كورينثيانز البرازيلي، حيث لعب لمانشستر يونايتد ثم وستهام واخيرا مانشستر سيتي.

وعن الاختلاف بين مدينتي تورينو ومانشستر، قال "المدينتان مختلفتان، أسلوب المعيشة في إيطاليا أقرب للأرجنتين، العائلة تشكل أهمية كبيرة، يوجد ترابط أسري أقوى، وتكوين الصداقات أمر سهل، الأشخاص يحاولون فهمك حتى ان كنت لا تتقن الإيطالية".

وفيما يتعلق بالضغط الشديد لتحمل مسؤولية ارتداء القميص 10 الذي كان يخص الأسطورة اليساندرو ديل بييرو، قال الأرجنتيني "لم أشعر بضغط، كرة القدم كما هي، 11 لاعب ضد 11 لاعب، هكذا تعلمت منذ بدأت اللعب في احياء بوينوس أيرس".

وأضاف "حينما تقع تحت الضغط بإمكانك اللعب بشكل جيد أو سيء، لكن احتمالات اللعب بشكل سيء أكبر".

وأبدى تيفيز سعادته بعمل مؤسسته الخيرية في بوينوس أيرس التي أنشأها في 2011 ، مبينا "أحاول مساعدة الاطفال في منطقتي، كان حظي سعيد ووفقني الرب لتحقيق حلمي بلعب الكرة حول العالم، وأصبحت مشهورا، لذا أملك الفرصة لمساعدة الناس، وها يجعلني سعيدا".