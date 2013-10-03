إبراهيموفيتش يوضح لماذا أصبح سان جيرمان أقوى الموسم الحالي؟

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان عن أسباب قوة فريقه الموسم الحالي عن سابقه في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونجح سان جيرمان في تحقيق فوزه الثاني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا وكان لإبرا هدفين ضمن ثلاثية فريقه.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات تليفزيونية الخميس: "الفوز كان مهما بالنسبة للفريق، قدمنا مبارتين رائعتين وحققنا المطلوب في خطوة نحو دور الـ16".

وأضاف "الموسم الحالي أصبحنا أقوى، لقد لعبنا معا لمدة عام كامل وأصبح الانسجام أفضل، بجانب قيام النادي بتدعيم الفريق بلاعبين مميزين في الصيف".

وضم سان جيرمان إدينسون كافاني وماركينيوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخير، ويحتل صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزين بفارق ثلاث نقاط عن بنفيكا وأوليمبياكوس.