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الأقزام ينشئون قناة "العمالقة" للتعريف بحياتهم ومشاكلهم

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الأقزام ينشئون قناة "العمالقة" للتعريف بحياتهم ومشاكلهم الأقزام ينشئون قناة "العمالقة" للتعريف بحياتهم ومشاكلهم
مطالب بمادة في الدستور تضمن حقوق الأقزام الضائعة

كتب : هبة أمين الخميس 03-10-2013 18:42

اشتكى ممثلو الأقزام من سوء معاملة المجتمع لهم، داعين وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تعليم التلاميذ، أن الأقزام ذوي إعاقة خاصة تستوجب احترامهم وضمان عدم تعرضهم للمضايقات في الشارع.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة "الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات" المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وكشف الأقزام عن إنشاء قناة تلفزيونية بمجهودهم الشخصي تحمل اسم "قناة العمالقة"، للتعريف بحياتهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، وسيشرف عليها الأقزام فقط، وسيكون فريق العمل من مذيعين وإعداد ومراسلين وغيره من بين الأقزام، وذلك بعد تهميشهم إعلاميا.

وقال حسن محمود ممثل الأقزام في لجنة الخمسين "الدولة لا تهتم بنا ولا تستفيد من مهاراتنا لدرجة أن الأقزام يشعرون أنهم عالة على المجتمع وكثيرون منا يعانون أمراضا نفسية ولا يخرجون من منازلهم بسبب نظرة المجتمع لهم، ما يستوجب أن يُلزم الدستور القادم الدولة بحمايتنا وضمان كافة حقوقنا الضائعة".

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ON Sport

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