«الإخوان» تستعد لـ «غزوة أكتوبر».. و«الجبهة الوسطية» تشارك في مظاهرات دعم الجيش

أعلنت «الجبهة الوسطية»، التى تضم عدداً من قيادات «تنظيم الجهاد» السابقة، مشاركتها الشعب المصرى والجيش فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، وتنظيم مسيرات مؤيدة للجيش، فيما هاجمت قيادات بالتنظيم الجبهة، ووصفتها بأنها «متمردة، وتابعة لنظام الحكم الحالى»، وقال عدد من قيادات الأحزاب إنهم سيشاركون فى الاحتفالات، وسيحتشدون فى الميادين، لمنع الإخوان من السيطرة عليها، فى الوقت الذى كثف فيه الإخوان جهود الحشد، لتنظيم مسيرات اليوم، من مساجد القاهرة والجيزة، استعدادا لاقتحام ميدان التحرير.وقال صبرة القاسمى، المنسق العام للجبهة، القيادى الجهادى السابق، إنهم سينظمون فعاليات تأييد ودعم للقوات المسلحة، لرفع معنويات القوات، والرد على ما سماه «الخزعبلات» التى تثيرها الجماعات المتطرفة، من أجل إحباط معنويات القوات المسلحة، موضحا أنهم سينظمون مسيرات تأييد للجيش، فى احتفالات أكتوبر، الأحد، بعضها سيتجه إلى النصب التذكارى.واعترض «القاسمى» على دعوات جماعة الإخوان والحزب الإسلامى، التابع لـ«الجهاد»، إلى ضرورة النزول إلى ميدان التحرير للتظاهر، ووصف تصريحات محمد أبوسمرة، القيادى الجهادى، باقتحام التحرير بـ2 مليون جهادى من أنصار الرئيس المعزول بـ«العقيمة والفاشلة»، وأضاف: «نتحداه أن يقوم بذلك، وسنقف له بالمرصاد، وسيكون ذلك عليهم يوم جحيم، والحزب الإسلامى لا يمثل الجهاد، ويتبع (حزب الله)».فى المقابل، قال محمد حجازى، رئيس الحزب الإسلامى: «(تنظيم الجهاد) يضم تنظيمات عديدة ومجموعات، وبالنسبة لـ(جبهة الوسطية) فهى مجموعة من شباب وقيادات الجهاد السابقة، كان منهم اليسارى والتكفيرى والجهادى، لكنهم انشقوا عن التنظيم، وهم أحرار فى قرارهم، وهذا لا يتعارض مع أفكارنا وقراراتنا كتنظيم».يأتى ذلك، فى الوقت الذى كثفت فيه جماعة الإخوان جهود الحشد، لتنظيم مسيرات اليوم، من مساجد القاهرة والجيزة، عقب صلاة الجمعة، ضمن الفعاليات التى أطلقت عليها اسم «القاهرة عاصمة الثورة»، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسى، إلى الحكم.وقالت الجماعة إن الشارع سيشهد مظاهرات مستمرة غير مسبوقة، ستكون «يوم حشر»، لإعادة مرسى إلى منصبه، مشددة على تكثيفها الجهود، ووضع الخطط لاقتحام ميدان التحرير، والاعتصام به.فى سياق متصل، يتجه شباب الجماعة إلى توسيع دائرة احتجاجاتهم فى عدد من المحافظات، لمواجهة ما سموه «عنف قوات الأمن»، وقرروا رفع عدد من الشعارات الجديدة المناهضة للقوات المسلحة، يوم 6 أكتوبر، مؤكدين أن هذا اليوم سيكون يوم الحسم الثورى، لصالح انتصار الشرعية، على حد قولهم.وكشفت مصادر فى التحالف عن خطة التحالف لحشد مؤيدى مرسى، وقالت إن الخطة تتضمن التوجه فى مجموعات صغيرة وأفراد محدودين من كل أحياء القاهرة وليس فى مسيرات كبيرة، واستدراج قوات الأمن المتوقع وجودها بكثافة حول الميدان إلى الشوارع الجانبية المحيطة، حتى يجرى اقتحام الميدان. وأعلن عدد من قيادات الأحزاب مشاركتهم فى احتفالات 6 أكتوبر، والاحتشاد فى الميادين، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ولمنع الإخوان من أى أعمال يمكن أن تضر بمصر.وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب يعد احتفالات كبيرة، فى هذا اليوم، وقرر تنظيم مسيرات، للاحتفال بالنصر، ومنع الإخوان من ارتكاب أعمال شغب.وقال الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة ستشارك بقوة فى الاحتفالات، وستزور مصابى الجيش والشرطة، فى هذا اليوم، وشدد على أن الجماعة سترى «الجحيم»، حال تفكيرها فى احتلال «التحرير».

شبكةعيونالإخبارية

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