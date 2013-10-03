الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالبة ثانية غرقت في «معدية قنا»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في قنا جثة طفلة ثانية غرقت، ظهر الخميس، بترعة «الكلابية» بقرية «المسيد» بمركز قوص، على خلفية غرق معدية ركاب بالقرية.

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بغرق معدية صغيرة بترعة الكلابية بقوص، وكشفت تحريات العميد محمد عثمان، مدير المباحث الجنائية، والعقيد هشام الضوي، رئيس فرع البحث لمنطقة الجنوب، أنه أثناء استقلال عدد من المواطنين معدية صغيرة بترعة الكلابية بقرية المسيد بمركز قوص، غرقت المعدية وسقط مستقلوها في مياه الترعة.

وذكرت تحريات العميد محمد عثمان، مدير المباحث الجنائية، أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثة الطفلة دنيا عثمان، 12 سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية من الترعة، بعد استمرار البحث عنها لمدة 6 ساعات، وتم العثور على جثة بقاع الترعة في نفس محيط القرية وتم انتشالها ونقلها لمشرحة مستشفى قوص، ليرتفع عدد المتوفين إلى طفلتين ونجاة 15 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة قوص التحقيق.