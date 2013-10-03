"التموين" تعلن أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية للأسبوع المقبل

انخفاض أسعار الطماطم والفاصوليا والباذنجان والعنب والجوافة والبلح الزغلول والرمان

كتب : وائل سعد الخميس 03-10-2013 16:16

أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أنه تم وضع الأسعار الاسترشادية للأسبوع المقبل، الذي سيتم العمل بها بعد غد، في إطار اتخاذ الحكومة إجراءات خفض أسعار الخضراوات والفاكهة.

وكشفت القائمة عن انخاض معظم أسعار السلع بها عن قائمة الأسبوع الماضي، ومنها الطماطم والفاصوليا والباذنجان الرومي والعروس والفاكهة.

وأكد وزير التموين أن الأسعار ملزمة للتجارة لمدة أسبوع، وهناك خطين ساخنين لتلقي شكاوى المواطنين وهي 19805و19468 لتلقي الشكاوى فى حالة عدم التزام التجار بها.

وحددت لجنة الأسعار الاسترشادية سعر التجزئة بالنسبة لكيلو المطاطم ليتراوح من 1.5 إلى 2 جنيه، والبطاطس من 4.75 إلى 5.5 جنيه، والبصل الأحمر 3 جنيه، والبصل الذهبي الأصفر 3.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 2 جنيه، والباذنجان العروس من 2 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 2 إلى 2.5 جنيه، والجزر الأصفر القديم بدون عرش من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والخيار البلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والخيار الصوب من 3 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الرومي من 3 إلى 4 جنيه، والملوخية من 1 إلى 1.5 جنيه، والفلفل الشطة الحامي من 2 إلى 2.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 4 جنيه، والثوم البلدي من 11 إلى 13 جنيه، والبطاطا من 1 إلى 1.5 جنيه.

أما الفاكهة فحددت اللجنة الأسعار كالتالي: البرتقال بصره يتراوح من 2.5 إلى 3 جنيه للكيلو، والعنب الأحمر الرومي من 3 إلى 4 جنيه، والجوافة من 2 إلى 3 جنيه، والبلح الزغلول من 2 إلى 3 جنيه، والبلح السماني من 1.5 إلى 2 جنيه، والموز البلدي بأنواعه يتراوح من 4.5 إلى 6 جنيه، والكمثرى الثلاجة من 8 إلى 9 جنيه، والرمان من 3 إلى 4 جنيه.