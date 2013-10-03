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الحكومة تعتمد صرف 690 مليون جنيه مستحقات مالية لـ73 شركة مقاولات

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الحكومة تعتمد صرف 690 مليون جنيه مستحقات مالية لـ73 شركة مقاولات الحكومة تعتمد صرف 690 مليون جنيه مستحقات مالية لـ73 شركة مقاولات

كتب : محمد الدعدع الخميس 03-10-2013 17:46

وافق بنك الاستثمار القومي على اعتماد وصرف 690.4 مليون جنيه دفعة أولى قيمة من المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين البالغ عددهم 73 شركة، وذلك نظير الأعمال المنفذة خلال العام الماضي والسنوات السابقة له، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء على اعتماد الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال الـ9 أشهر المقبلة وتخصيص 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس البنك، إن الـ690.4 مليون جنيه التي تم اعتمادها تتضمن 429.2 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و133.3 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و7.9 مليون جنيه لأجهزة التعمير، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد ، و50 مليون جنيه لبعض الشركات العامة، و17.7 مليون جنيه لجامعات قناة السويس وأسيوط وحلوان، و2.2 مليون جنيه لمديريتي الصحة والتعليم، و0.1 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

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