عودة هاني رمزي وKeanu Reeves الى الصالات العربية

أبرز الأفلام التي تم إطلاقها هذا الأسبوع في الصالات العربية هي الفيلم المصري الكوميدي "توم وجيمي" وفيلم الأكشن والفنون القتالية Man of Tai Chi. في ما يلي لمحة سريعة عنهما.

Man of Tai Chi

بعد غيابه عن أدوار البطولة يعود الممثل Keanu Reeves (المولود في بيروت عام 1964) الذي عرفه الجمهور من خلال أفلام The Matrix، مع فيلم جديد عنوانه Man of Thai Chi بلغت كلفة إنتاجه 25 مليون دولار ويخوض من خلاله الممثل أول تجربة إخراجية له. ليضمن النجاح إستدعى Keanu مصمم اللمحات القتالية Yuen Woo-ping و مدرب رياضة الكونغ فو الممثل Tiger Hu Chen الذي سبق وعمل معهما بأفلام The Matrix. Tiger Chen يعمل في توصيل طلبات المطعم الى المنازل، يستدعيه رجل يدعى Donaka Mark ليعمل لصالحه من خلال المشاركة بمجموعة من المباريات القتالية مقابل ربح مادي مغري. ولكن ماذا سيحصل عندما يقرر الشرطي Karen Mok الدخول على الخط بهدف إقفال المكان الذي تتم فيه المباريات القتالية؟

Man of Tai Chi يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

توم وجيمي

فيلم من نوع الكوميديا من بطولة هاني رمزي، حسن حسني، تتيانا و جنا عمرو ومن إخراج أكرم فريد. تدور قصته حول "حاتم" أو "توم" شاب متخلف عقلياً فقد والداه في حادث سيارة، وهو قادر على تحطيم كل ما يصادف في دربه إذا عن طريق الخطأ قام جده وجدته بإيقاظه فجأة للذهاب الى المدرسة!!! وهو نجح مؤخراً في الصف الأول ابتدائي بعد ثلاثين عاماً. اليوم يتحضّر "توم" ليشق طريقه في الحياة، فعمل في البداية في مطعم ومن ثم في محل للعب الأطفال، حيث تجمعه الصدفة بالطفلة الثرية "جنا"، التي تأخذه الى قصر جدها مرشح الرئاسة جمال بعد أن اعتبرته مجرد لعبة لتسليتها...

"توم وجيمي" يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق ومصر.