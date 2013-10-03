10 عروض مباشرة من “المتروبوليتان” للاوبرا فى الموسم الجديد بداية من السبت لمقبل

للعام الرابع على التوالى تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم فى استقبال اولى حفلات النقل الحصرى المباشر للموسم الجديد 2013 – 2014 من المتروبوليتان الامريكية بعرض ” اوبرا اويوجين اونيجين ” للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى

ويقدم اعرض لاول مرة وذلك فى السابعة مساء السبت 5 اكتوبر على المسرح الصغير و. تدور قصة العرض حول رغبة تاتيانا فى الزواج من اويوجين لكنه يفضل ان تستمر علاقتهما كاصدقاء وبعد زواجها يكتشف حبه لها .

الجدير بالذكر ان البث المباشر هذا الموسم يشهد نقل10 اوبرات منها اربعة انتاج جديد يقدم لاول مرة هى اويوجين اونيجين لـ تشايكوفسكى ، فالستاف لـ فيردى ، الامير ايجور لـ برودوين وويرثر لـ ماسينيه بالاضافة الى ستة اوبرات يعاد انتاجها هى الانف لـ شوستاكوفيش ، توسكا – لابوهيم لـ بوتشينى ، روسالكا لـ ديفورجاك ، هكذا يفعلن جميعاً لـ موتسارت ، لاسينيرينتولا لـ روسينى .. يأتى تجديد رخصة النقل الحصرى والمباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان فى اطار التواصل بين الاوبراتان وبهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر وللتعريف بثقافات العالم المختلفة من خلال خطة ترسخها إدارة الأوبرا وتتوافق مع أهدافها لإثراء الحياة الفنية فى مصر .

المعروف أن التقنية التي تنقل بها العروض عالية الجودة وتتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من اجل ضمان جودة البث .