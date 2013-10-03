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مصدرعسكري يمني : مصرع قائد معسكرعشرين فى عدن برصاص مجهولين

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مصدرعسكري يمني : مصرع قائد معسكرعشرين فى عدن برصاص مجهولين مصدرعسكري يمني : مصرع قائد معسكرعشرين فى عدن برصاص مجهولين

مسلحون يقتلون قائد بالجيش اليمنى

كشف مصدر عسكرى بوزارة الدفاع اليمنية عن اغتيال مجموعة من المسلحين المجهولين ضابطاً رفيعاً في الأمن يعمل قائداً لمعسكر عشرين التابع لقوات الأمن الخاصة بجولد مور في مدينة التواهي بعدن جنوب البلاد.

وقال المصدر ـ في تصريحاته مساء اليوم الخميس إن الحادث يحمل بصمات القاعدة حيث أطلق مسلحون النار بصورة عشوائية على سيارة المقدم وليد الوهابي  ما أدى لمقتله فيما لاذا المسلحون بالفرار.

وعلى صعيد متصل نجحت وساطة قبلية في إطلاق سراح 21 جندياً كانوا مختطفين من قبل  تنظيم القاعدة (أنصار الشريعة) الذين قد أسروهم أثناء هجومهم على مركز جول الريدة مديرية ميفعة.

 

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