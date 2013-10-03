مفتش الفيفا: 30 يونيو فخر لإفريقيا وليس مصر فقط

أكد ماجا سوبا مندوب لجنة التفتيش من الاتحاد الدولي على انبهاره بإمكانيات ملعب 30 يونيو الذي يستضيف لقاء إياب الجولة الحاسمة من تصفيات المونديال بين مصر وغانا.

ويقام اللقاء على ملعب 30 يونيو في التجمع الخامس بالقاهرة يوم 19 نوفمبر، بعد العودة التي تلعب في كوماسي على ملعب بابا يارا في 15 أكتوبر الجاري.

وقال ماجا سوبا للصحفيين عقب جولته التفقدية: "الملعب مذهل ومطابق للمواصفات، وأثق في تنظيم مثالي للقاء مصر وغانا".

وقام مندوب الاتحاد الدولي بزيارة لملعب 30 يونيو يوم الخميس برفقة وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين وحمادة شادي مسؤول الشركة الراعية بالاتحاد الإفريقي.

وأضاف سوبا "الملعب ليس فخر لمصر فقط، وإنما لإفريقيا ككل.. درجة الأمن والأمان مرتفعة جدا، كما أن أرضية الملعب والمدرجات والمقاعد المخصصة للإعلاميين مثالية".

واختتم "سأكتب هذا في تقريري وأرفعه للفيفا".