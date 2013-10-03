الطب الشرعى: "باراشوت" وراء مقتل طالب السويس وليس طلق نارى

أكد اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير مباحث السويس، أن تقرير الطب الشرعى، الخاص بجثة الطالب عبد الله محمد عطية 16 سنة , الذى لقى مصرعه فى اشتباكات أمس بين الأهالى وأعضاء "المحظورة" , توفى متأثرا بطلقة باراشوت (قطعة حديد مشتعلة) أطلقت من على مسافة قريبة لا تتعدى مترًا اخترقت العين اليسرى والجمجمة وليست طلق نارى كما ردد البعض.

وكان أهالى منطقة أبو العزائم بمحافظة السويس، قد شيعوا جثمان الشاب "عبد الله محمد عطية" 16 سنة طالب بالصف الثانى بمدرسة الصناعات البحرية قسم مصايد، وذلك فور وصوله من الإسماعيلية بعد أن تم عرضه على الطب الشرعى.

وطافت المسيرة فى المكان الذى لقى الشاب فيه مصرعه بالقرب من محطة تزويد الوقود "موبيل" ثم توجهت المسيرة إلى المدافن بطريق السويس القاهرة الصحراوى لدفنه.