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قوى سياسية بدمياط تحذر "المحظورة" من افتعال أزمة أثناء احتفالات أكتوبر

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قوى سياسية بدمياط تحذر "المحظورة" من افتعال أزمة أثناء احتفالات أكتوبر قوى سياسية بدمياط تحذر "المحظورة" من افتعال أزمة أثناء احتفالات أكتوبر

حذرت قوى سياسية وثورية بدمياط أعضاء الإخوان المسلمين المحظورة، من تنظيم أية فاعليات، أو تظاهرات فى ميدان الساعة بمدينة دمياط، خلال الأيام الماضية استعدادا لاحتفالات أعياد السادس من أكتوبر التى ستبدأ اعتبارا من غد الجمعة.

كما حذرت هذه القوى، من قيام أعضاء الجماعة من محاولة ارتكاب أى أفعال لتشويه الاحتفالات .

ودعت القوى أبناء محافظة دمياط لبدء التوافد على ميدان الساعة، اعتبارا من مساء غد الجمعة لبدء الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتكريم أبطال حرب 73 المجيدة.

وكان العشرات من الجماعة أغلبهم من النساء والفتيات قد نظموا وقفة محدودة، اليوم بميدان الساعة، يرفعون إشارة رابعة وقام الأهالى بطردهم وإبعادهم عن الميدان.

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مصر 365