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انتشال جثة الطفلة الثانية فى حادث معدية قوص بقنا

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انتشال جثة الطفلة الثانية فى حادث معدية قوص بقنا انتشال جثة الطفلة الثانية فى حادث معدية قوص بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بعد ساعات من وقوع حادث المعدية بقوص من انتشال جثة الطفلة الثانية، التى كانت تستقل المعدية أثناء عودتها من المدرسة.
> وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا بتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة الطفلة الثانية، التى لقيت مصرعها فى غرق معدية قرية المسيد، التابعة لمركز قوص وتبين، أن الجثة لطفلة تدعى دينا عثمان 12 عاما، ولم تتلق الأجهزة الأمنية أى بلاغات أخرى عن فقدان أى من الأهالى، أو الطلاب الذين كانوا يستقلون المعدية التى غرقت ظهر اليوم.

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