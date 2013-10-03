بالصور.. كلية الإعلام بجامعة النهضة فى بنى سويف تحتفل بانتصارات أكتوبر

احتفلت كلية الإعلام بجامعة النهضة ببنى سويف بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور صديق عفيفى، رئيس الجامعة، وبدأ الاحتفال بافتتاح معرضًا لصور حرب أكتوبر، والتى جسدت كل مراحلها منذ التخطيط لها فى غرفة عمليات القوات المسلحة، وانتهت برفع العلم المصرى على الأراضى المحررة وصور الأسرى الإسرائيليين.

كما تم عرض فيلم "المفاجأة" الذى يبرز أهمية دور عنصرى الخداع والمفاجأة فى حرب أكتوبر، وكيف أنهما قلبا موازين القوى لصالح الجيشين المصرى والسورى، وهو يعد أحد الأفلام الوثائقية التى أعدتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لهذه المناسبة وأمدت الجامعة بها لتعريف الطلاب بجزء عزيز وغالى من تاريخ مصر.

ومن جانبه، دعا الدكتور عفيفى الطلاب أن يرفعوا رؤوسهم اعتزازًا وفخرًا لكونهم مصريين، وأن يشعروا بزهوة الانتصارات العظيمة التى حققها الجيش المصرى.

حضر الحفل الدكتور خالد أبو الفضل، نائب رئيس الجامعة، والدكتور جمال النجار، عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة، والذى أشاد بالروح الحماسية والوطنية التى سادت الحفل وحققت الهدف المنشود من مثل هذه المناسبات وهو غرس روح الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب.