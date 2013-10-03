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"الخارجية الليبية" تستنكر الاعتداء على مقر السفارة الروسية بطرابلس

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"الخارجية الليبية" تستنكر الاعتداء على مقر السفارة الروسية بطرابلس "الخارجية الليبية" تستنكر الاعتداء على مقر السفارة الروسية بطرابلس

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، حادثة الاعتداء التى تعرض لها مقر السفارة الروسية مساء أمس الأربعاء من قبل مجهولين، واعتبرته عملا غير مسئول يهدف إلى المساس بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم "الخميسط أن العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ثابتة، ولن يؤثر فيها هذا العمل غير المسئول.

كما جددت الوزارة حرصها التام على أمن وسلامة كافة البعثات الأجنبية بليبيا والمقيمين على أراضيها، مؤكدة متابعتها للتحقيقات بشأن هذه الحادثة مع الجهات المختصة بكل اهتمام.

كما تطرق البيان للزيارة التى قام بها رئيس المؤقتة "على زيدان" ووزير الخارجية والتعاون الدولى السيد "محمد عبد العزيز" الليلة الماضية لمقر السفارة الروسية بطرابلس وتفقدا خلالها الأضرار التى لحقت بها بعد هذه الحادثة والوقوف على الأحداث.

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مصر 365

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