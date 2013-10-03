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رئيس البرلمان الأردنى يعلن ترشحه فى انتخابات مجلس النواب المُقبلة

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رئيس البرلمان الأردنى يعلن ترشحه فى انتخابات مجلس النواب المُقبلة رئيس البرلمان الأردنى يعلن ترشحه فى انتخابات مجلس النواب المُقبلة

أعلن رئيس مجلس النواب الأردنى سعد هايل السرور اليوم "الخميس" رغبته فى الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة.

وقال السرور، فى تصريح لوكالة أنباء (عمون) الأردنية المستقلة، "سوف أترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب فى دورته العادية الأولى".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر فى الثالث من شهر نوفمبر المقبل، حيث تجرى مع بداية كل دورة عادية وغير عادية انتخابات للمكتب الدائم المشكل من الرئيس ونوابه ومساعديه وكذلك انتخابات اللجان.

وتؤشر الساحة النيابية إلى أن ملامح معركة رئاسة مجلس النواب ستتضح خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة أن المشاورات للرئاسة وإن بدأت مبكرة فإنها ما زالت فى طور "جس النبض" لمعرفة اتجاهات الكتل والنواب حول طبيعة انتخابات رئاسة مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يبدأ مرشحو الرئاسة بإعلان خططهم لطبيعة موقع رئيس مجلس النواب فى المرحلة المقبلة ودور رئاسة المجلس والمكتب الدائم والمكتب التنفيذى خاصة فى ضوء النظام الداخلى الجديد الذى اعترف بالكتل النيابية.

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