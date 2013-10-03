محمد علي خير يوقّع عقد برنامجه التليفزيوني الجديد

كتب : انتصار حسنى الخميس 03-10-2013 16:01

بعد النجاح الذي حققه البرنامج الحواري "جر شكل" للإعلامي محمد علي خير الذي عُرض خلال شهر رمضان 2013 على قناة CBC، وقّع "خير" عقد إنتاج برنامجه الجديد مع مجموعة "ليو ميديا" القابضة صاحبة الحقوق الحصرية والمشرف الرئيسي للبرنامج والمتوقع إذاعته قريبًا على إحدى القنوات الفضائية.

وأعرب شريف الشناوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ليو ميديا" القابضة، عن سعادته بهذا الحدث المهم، خاصة بعد نجاح التجربة الأولى لـ"خير" على شاشة CBC والذي أنتجته الشركة.

وأضاف شريف الشناوي أن "محمد علي خير يتمتع بالأسلوب السهل الممتنع، خاصة في سرده للأحداث والوقائع المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى شعبيته الكبيرة في الشارع المصري، بدءًا ببرنامجه الإذاعي (مصر في ساعة) على راديو مصر، ثم برنامجه (مصر في خير) على راديو 9090".