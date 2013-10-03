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الفراعين تعتذر عن "الألفاظ الجارحة" وتؤكد عودة بثها الجمعة المقبل

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الفراعين تعتذر عن "الألفاظ الجارحة" وتؤكد عودة بثها الجمعة المقبل الفراعين تعتذر عن "الألفاظ الجارحة" وتؤكد عودة بثها الجمعة المقبل
القناة تؤكد الوقوف خلف الجيش والشرطة والقضاء من أجل الشعب

كتب : سهيلة حامد الخميس 03-10-2013 18:03

أعلنت قناة "الفراعين"، ومالكها توفيق عكاشة، بأنها ستباشر بثها يوم الجمعة المقبل، وقدمت اعتذارًا رسميًا عن أي ألفاظ جارحة وردت في أحد برامجها.

كتبت إدارة "الفراعين" عبر شاشتها: "تتقدم قناة الفراعين إلى جموع الشعب المصري والعربي ومشاهديها في كل مكان بخالص الاعتذار عما تم بثه على شاشتها من إساءات أو ألفاظ جارحة في إحدى حلقات أحد البرامج، وتتعهد بالالتزام بالضوابط الإعلامية واحترام المشاهدين وكافة مؤسسات الدولة".

كما وجهت "الفراعين" تهنئة خاصة للشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، وأضافت أن عودة إرسالها الرسمي سيكون الجمعة المقبل في الثانية ظهرًا وبرنامجها الجديد "مباشر ".

واختتمت إدارة القناة رسالتها بـ"تؤكد قناة الفراعين والعاملون بها الوقوف خلف مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء من أجل مصر وشعبها".

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DMC

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