رسالة ماجستير: البيف برجر والبسطرمة والسجق أكثر اللحوم المصنعة تلوثا بالفطريات

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الخميس 03-10-2013 17:46

تناولت رسالة الماجستير التي أعدتها رضوى رمضان سيد رفاعي، الباحثة بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة أسيوط، وحملت عنوان "الفطريات التي تفسد منتجات اللحوم المصنعة"، دراسة المحتوى الفطري للحوم الموجودة بمحال البقالة والسوبرماركت بمدينة أسيوط، وكشفت السموم الفطرية الملوثة لهذه المنتجات، وكذلك الإنزيمات التي تنتجها الأنواع الفطرية المعزولة من تلك اللحوم، وامتدت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر الثوم المفروم وزيت القرنفل على نمو الفطريات موضع الدراسة.

وتوصلت الباحثة إلى أن عينات البيف برجر هي الأكثر تلوثا بالفطريات، تتبعها عينات البسطرمة والسجق، بينما احتوت عينات اللانشون واللحم البقري المعلب على عدد قليل نسبيا من الفطريات.

وأوضحت الدراسة أن فطر الأفلاتوكسين السام أحد أكثر الفطريات شيوعا في اللحوم المصنعة، وأشارت إلى أن معظم الفطريات التي تم اختبارها لديها حساسية عالية لزيت القرنفل، وحساسية متوسطة تجاه الثوم المفروم.

كما أوصت الدراسة بضرورة تجنب تلوث منتجات اللحوم قبل وأثناء وبعد تصنيعها، مع العناية بحفظها وتداولها تحت ظروف صحية مناسبة، ومراعاة شراء المنتجات من الشركات التي تطبق المواصفات القياسية في التصنيع.