قنصل مصر بجدة: لن يُسمح برفع شعارات رابعة في الحج وفقا للقانون السعودي

السفير عادل الألفي: وصول 50% من الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة

كتب : محمد بركات الخميس 03-10-2013 18:09

أعلن اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، وصول 22 ألفا و725 حاجا مصريا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لأداء فريضة الحج.

وأوضح اللواء بدير، أن 11 ألفا و200 حاج من بعثة القرعة وصلوا إلى المملكة العربية السعودية حتى الآن، بواقع 7794 حاجا بمكة المكرمة، و3406 حجاج بالمدينة المنورة، و6410 حجاج من بعثة السياحة، بواقع 4260 حاجا بمكة المكرمة، و2150 حاجا بالمدينة المنورة، و5110 حجاج من بعثة التضامن، بواقع 950 حاجا بمكة المكرمة و4165 بالمدينة المنورة.

البعثات النوعية الثلاث قرعة وسياحة وتضامن "إيد واحدة" لخدمة الحجاج المصريين

كما أعلن اللواء بدير عن أول حالة وفاة بين صفوف حجاج البعثة المصرية هذا العام، مشيرا إلى أنها لسيدة من بعثة القرعة بالمدينة المنورة، وأنها توفيت إثر إصابتها بغيبوبة كبدية، وتم أخذ موافقة أهليتها بالبلاد لدفنها بمدافن البقيع.

وأضاف "بدير"، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، مشيرا إلى أنه ليس هناك سوى 5 حجاج يتلقون العلاج بالمستشفيات، وهم حاج من بعثة القرعة بالمدينة المنورة، و3 آخرين بمكة المكرمة، إضافة إلى حاج من بعثة التضامن بمكة المكرمة.

ومن جانب آخر، أكد السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة ـ خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس التنفيذي لبعثة الحج ـ أن القنصلية أنشأت غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتلقي كافة استفساراتهم وشكاويهم إن وجدت، بالتنسيق مع البعثات النوعية الثلاث والتي تشمل بعثة حج القرعة، وبعثة حج السياحة، وبعثة حج الجمعيات؛ حيث تقوم بالتنسيق بينهم جميعا وبين السلطات السعودية.

الدبلوماسية المصرية والسعودية في كامل تنسيقهما والسياسة لم تؤثر على حسن العلاقات

وأضاف أن موسم الحج شهد هذا العام استعدادات مكثفة من قبل البعثات النوعية الثلاث؛ وأن الجميع يقفوا على صف واحد ويد واحدة لخدمة الحجاج المصريين دون أدنى تنافس، وبطريقة تكاملية تهدف إلى إضافة المزيد من الخدمات التي تضمن راحة الحجاج ومساعدتهم على آداء المناسك في سهولة ويسر، معربا عن شكره الخاص الى اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج رئيس بعثة حج القرعة، ورؤساء بعثتي السياحة والتضامن، وكذلك مسؤولي شركة مصر للطيران، سواء في المدينة المنورة أو بمكة المكرمة على جهودهم الحثيثة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما أعرب السفير الألفي عن شكره إلى كافة ضباط وأفراد بعثة حج القرعة، نظرا لتواجدهم المستمر والدائم بفنادق الحجاج، وحرصهم على الاهتمام ومساعدة جميع الحجيج، دون النظر إلى كونهم من حجاج القرعة، أو السياحة أو التضامن.

وردا على سؤال لـ"للوطن" حول العلاقات المصرية السعودية ومدى تسهيل الخدمات للدبلوماسية المصرية والبعثات النوعية الثلاث، أشار قنصل مصر، إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية بعد ثورة 30 يونيو، ممتازة ولم تشوبها أية شائبة، لأنها علاقة تاريخية ليست بين أنظمة، ولكنها بين دولتين شقيقتين؛ حيث إن معدلات التبادل التجاري وإلحاق العمالة المصرية بالسعودية كانت ومازالت كما هي قبل حكم الإخوان وبعده، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السعودية كانت من أولى الدول التي أعلنت صراحة تأييدها لثورة 30 يونيو، نظرا لكونها ثورة تعبر عن إرادة الملايين من الشعب المصري الذي يحظى بحب وتقدير كبيرين من السلطات السعودية.

وشدد قنصل مصر العام بجدة على أن وزارة الخارجية ممثلة في الدبلوماسية المصرية تعد من أحد أهم المؤسسات المسؤولة عن مصلحة الوطن العليا دون النظر لمصلحة النظام أو الحزب الحاكم، فهي تعمل فقط وفقا للمصلحة العامة في علاقاتها بجميع الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بقرار السلطات السعودية هذا العام بتخفيض نسبة الحجاج بنسبة 20%، أكد السفير الألفي أن قرار السلطات السعودية لم يكن مفاجئا؛ حيث تم التمهيد له من خلال اللقاءات العديدة التي جمعت المسؤولين السعوديين ومسؤولي الحج بالوزارات المصرية المعنية، لأنه كان هناك نية بإجراء ذلك التخفيض على مستوى بعثات جميع الدول، وتخفيض نسبة حجاج الداخل بحوالي 50%، نظرا للتوسعات التي تجريها السلطات السعودية بالحرم المكي الشريف، واقتصار الطواف على صحن الكعبة والكوبري الجديد الذي أقيم بالصحن، وهو ما يمثل خطورة على حياة ضيوف الرحمن إذا لم يتم تخفيض الأعداد.

وحول ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة تنظيم الإخوان إلى لصق نصف مليون بوستر مطبوعا عليها شعار رابعة العدوية على جبل عرفات يوم عرفة، أوضح السفير الألفي أن السلطات السعودية قد حذرت من استغلال موسم الحج لأي فاعليات أو أنشطة سياسية، مؤكدة أنها ستقابل مثل تلك الأفعال بكل حزم وحسم ودون تهاون وفقا للقانون السعودي، وأضاف أن الحج يعد أكبر مؤتمرا دينيا على مستوى العالم سنويا، ومن ثم فليس هناك أي ضغائن سياسية خلال موسم الحج، مطالبا جميع ضيوف الرحمن بمختلف انتماءاتهم بالاستمتاع بآداء مناسك الحج والتضرع إلى الله والتفرغ لآداء مناسك الحج، طلبا في المغفرة دون الانشغال بأي من أمور الدنيا.

بدير: رفع قيمة التأمين على حياة الحجاج المصريين وخدمات جديدة هذا الموسم

ونفى قنصل مصر العام بجدة ما تردد عن وجود تنسيق بين بعض أفراد الجالية المصرية بالسعودية وتنظيم الإخوان لطبع تلك البوسترات، مؤكدا أن جميع أفراد الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية على قدر كبير من المسؤولية والوطنية، وليست لديهم أي معرفة بتك الدعاوى المغرضة.

من جانبه، وقال بدير ـ ردا على سؤال لـ"للوطن" عن الخدمات المتميزة التي نجحت بعثة القرعة في تقديمها للحجاج لأول مرة هذا العام، ومن بينها تحسين منظومة النقل بين الميدنة المنورة ومكة المكرمة وجدة من خلال التعاقد مع شركة نقل كبرى لنقل الحجاج بواسطة حالات حديثة، واختيار أماكن إقامة للحجاج بالمنطقة المركزية، سواء بمكة المكرمة، أو بالمدينة المنورة لإناحة الفرصة لهم بآداء الصلوات اليوم داخل المسجد النبوي والحرم المكي الشريف.

وأضاف اللواء بدير أنه تم كذلك رفع قيمة التأمين على كل حاج من 20 إلى 30 ألف جنيه، إضافة إلى تحسين وتطور منظومة الوجبات المقدمة للحجاج خلال يوم الصعود إلى عرفات وأيام التشريق.

وحول وجود أماكن إقامة معينة للأشخاص ذوي الإعاقة من المصريين، أكد اللواء بدير أن البعثة قامت بعمل إحصاء لأعداد الحجاج منهم وحرصت على تسكينهم في الأدوار السفلية من الفنادق، وإنشاءت دورات مياه خاصة لهم، إضافة إلى توفير عدد من المقاعد المتحركة لهم، تسهيلا عليهم أثناء ذهابهم وعودتهم من المسجد النبوي أو الحرم المكي الشريف.