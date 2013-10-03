رئيس اتحاد الغرف:إعادة فتح الأبواب للعمالة المصرية بإقليم كردستان العراق

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة للمنتجات المصرية فى إقليم كردستان العراق، وتفعيل مشاركة شركات المقاولات ومواد البناء المصرية فى مشروعات الإعمار، فضلا عن إعادة فتح الأبواب للعمالة المصرية فى الصناعة والزراعة والمقاولات بالإقليم.

وأوضح الوكيل، فى بيان للاتحاد اليوم، أنه تم الاتفاق على ذلك خلال الزيارة التى يقوم بها وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور حاليا إلى إقليم كردستان العراق، وذلك بمشاركة وفد من رجال الأعمال فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن منير فخرى عبد النور التقى اليوم نوزاد هادى محافظ أربيل، وذلك بحضور سليمان إسماعيل القنصل العام المصرى، وتم بحث إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة للمنتجات المصرية، وتفعيل مشاركة شركات شركات الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية والمراكز البحثية الزراعية فى التنمية الزراعية.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجيستية ستكون آلية عملية لتنمية الصادرات المصرية إلى السوق العراقى بأكمله إلى جانب كونها مركزا للتصدير الفورى إلى أسواق إيران وأوروبا الشرقية ووسط آسيا، كما ستكون نواة لمنطقة صناعية مصرية مستندة للخبرة المصرية فى المدن الصناعية الجديدة، تقوم بتصنيع المنتج النهائى معتمدا على مكونات مصرية تتكامل مع المكونات العراقية، مما سيخلق فرص عمل لأبناء الشعبين الشقيقين.

وأكد أنه تم الاتفاق على تفعيل توأمة مدينتى أربيل والإسكندرية والذى سيدعم جميع نواحى العلاقات الإدارية والثقافية والاقتصادية بين الطرفين والذى تضمن مقترح بافتتاح مركز ثقافى مختص بالآثار على قلعة أربيل الأثرية.

وترأس منير فخرى عبد النور اليوم لقاء موسعا بغرفة أربيل التجارية جمع قيادات رجال الأعمال من الجانبين، حيث استقبله دارا جليل خياط رئيس غرفة أربيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بإقليم كردستان.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية فى كل القطاعات واستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، ثم بحث رجال الأعمال من الجانبين عددا من المشروعات المشتركة وتم الاتفاق على آليات تنمية التبادل التجارى بين الطرفين وفرص زيادة تواجد الشركات المصرية بالسوق الكردستانية لتلبية احتياجات الإقليم من مختلف المنتجات، خاصة أن المنتجات المصرية تلقى ترحيبا كبيرا فى إقليم كردستان لارتفاع الجودة وتناسب السعر.

ويقوم وزير التجارة والصناعة مساء اليوم بافتتاح أعمال الدورة الأولى لمعرض المنتجات المصرية بأربيل والذى يستمر لمدة عشرة أيام بمشاركة أكثر من 70 شركة ومصنعا مصريا تتضمن السلع الكهربائية، الأدوية، الملابس، المنسوجات، المفروشات، المصنوعات الجلدية، الأثاث، الكيماويات والمشغولات اليدوية بجانب قطاع الاستثمار العقارى.