ملتقى شباب الوحدة يكرم السفير المصرى باليمن أشرف عبد الوهاب

كرم اليوم الخميس ملتقى شباب الوحدة اليمنى، السفير المصرى أشرف عبد الوهاب عقل ورئيس البعثة الدبلوماسية باليمن، عرفانًا بدور مصر فى إنجاح الثورة اليمنية.

> وأكد السفير المصرى أشرف عبد الوهاب عقل فى كلمته بهذه المناسبة على خصوصية العلاقات التاريخية اليمنية- المصرية، مشيرًا إلى أوجه التشابه والتقارب الفكرى والحضارى والسياسى بين البلدين.

وشدد السفير المصرى أشرف عبد الوهاب عقل، على أهمية تصدر موقف عربى موحد للمشهد السياسى، لمواجهة التحديات فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الدول العربية.

> وقال عقل، إن مصر دولة كبيرة ولها دورها الفاعل فى موازين القوى بالمنطقة، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية هى مؤسسة وطنية لم تتدخل إلا عندما طلب منها الشعب ذلك، وقد أكدت فى كل بياناتها احترامها للشعب المصرى وإرادته وأسس الديمقراطية الحديثة التى ارتضاها هذا الشعب العظيم، كما حرصت على إشراك جميع القوى السياسية والقوى الثورية وعلى رأسها شباب مصر العظيم فى الحوار دون إقصاء لأحد.

كما استعرض السفير اشرف عقل، سفير مصر لدى اليمن، فى كلمته تطورات الأوضاع، ومكافحة الحكومة الحالية للإرهاب فى سيناء، وأعمال العنف والإرهاب ضد مؤسسات الدولة من مراكز الشرطة والمتاحف والكنائس.

كما أكد على عمق العلاقات المصرية- اليمنية، وحرص مصر على تعزيز وتعظيم علاقاتها مع كافة دول العالم، فى إطار من الاحترام المتبادل وتعظيم المنفعة والمصالح بين الشعوب قبل الحكومات.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذى للملتقى الوطنى لشباب الوحدة توفيق بن سارية فى كلمته بهذه المناسبة بدور السفير المصرى أشرف عبد الوهاب عقل بدوره وجهوده الفاعلة خلال المرحلة الماضية، وعرفانًا بدور مصر فى إنجاح الثورة اليمنية، لافتًا النظر إلى أن أجيالا من اليمنيين تلقت العلوم والآداب على أيدى خبراء التعليم المصريين، وأنهم جميعًا يدينون بالفضل لهم ولدور مصر الرائد إنجاح الثورة اليمنية.