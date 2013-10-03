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الاحمرار والجفاف أهم المشكلات الجلدية للطفل الرضيع

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الاحمرار والجفاف أهم المشكلات الجلدية للطفل الرضيع الاحمرار والجفاف أهم المشكلات الجلدية للطفل الرضيع

بعض الأمهات خاصة الجدد لا يعرفن طريقة التعامل مع المشكلات الجلدية لأطفالهن، وقد أرسلت قارئة تسأل: "ابنى يعانى من التهابات شديدة واحمرار فى بعض مناطق الجلد، وهو لا يزال مولودا رضيعا فما السبب وراء ذلك؟".

أجاب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا قد يعانى الطفل من بعض المشاكل الجلدية خاصة عندما يكون حديث الولادة، وخصوصا فى منطقة الحفاضات فيعانى من الألم بسبب ضيقها، كما أن ترك الأم للحفاضة مبلولة لفترة طويلة يؤثر على جلد الطفل.

ومن المشاكل التى تواجه جلد الرضيع أيضا ظهور بثور على خدود الطفل ويكون لها رأس بيضاء والسبب فى ذلك هو تعرض الرضيع لهرمونات أثناء حمل الأم، مما يؤثر عليه تأثيرا سلبيا يظهر فى وجهه وقد يعانى الطفل من الجلد الجاف ويكون السبب فى ذلك انسداد الغدد مما يؤدى إلى تقشير جلد الرضيع وإذا استمر جفاف الجلد فيمكن أن يكون ذلك بسبب سوء الطقس أو التعرض الزائد لأشعة الشمس لذا يمكن استعمال الكريمات المرطبة باستمرار، مما يعمل على ترطيب جلد الطفل مع محاولة تقليل مدة التحميم لأن زيادتها يزيل الزيت الطبيعى من جلد الطفل ولا مانع من استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس عند الخروج بالطفل، مع ضرورة ملاحظة أى تغييرات قد تطرؤ على جلد الطفل حتى يمكن القضاء عليها بعد فترة قصيرة.
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