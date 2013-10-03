خبراء: الأمهات يحتجن دعما وحرية فى الرضاعة

تشير البيانات الرسمية فى ألمانيا، إلى أن تسع من بين كل عشر نساء فى ألمانيا يردن إرضاع أطفالهن بشكل طبيعى، ولكن الكثير منهن يتوقفن بشكل تام أو جزء عن هذه الرضاعة بعد أيام أو أسابيع من بدئها.

وفى معرض إشارته لذلك، قال البروفيسور ميشائيل أبو دقن، رئيس أطباء قسم النساء والولادة بمستشفى سانت يوزيف فى برلين: "لا يتبقى من الأمهات المرضعات سوى 60% منهن بعد أربعة أشهر من بدء الرضاعة الطبيعية، كما أن نصف هؤلاء فقط هن اللاتى يعتمدن على الرضاعة بشكل كامل فى إطعام أولادهن".

ويرى الأطباء أن أسباب ذلك متنوعة وأن منها ما هو شخصى وما هو طبيعة اجتماعية.

لذلك، فإن القائمين على الأسبوع العالمى الحالى للرضاعة لعام 2013 يرفع شعار:"دعم الرضاعة، الأمهات فى بؤرة الاهتمام".

وأشار البروفيسور أبو دقن إلى أن الكثير من الأمهات يعانين من ضغط عند اتخاذ قرار الإرضاع بشكل طبيعى أو صناعى.

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