استكمال الحملة القومية للتوعية ضد مرض السكر للسنة الرابعة على التوالى

للسنة الرابعة على التوالى تستكمل الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وإحدى شركات الأدوية الحملة القومية للتوعية ضد مرض السكر والتى تحمل شعار"اتحكم فى السكر قبل ما يتحكم فيك".

وقال الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الأمراض الباطنية والسكر ورئيس مركز الغدد والسكر بكلية طب قصر العينى وعضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف توعية المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر قبل الإصابة به.

وعلى الجانب الآخر، تستهدف الحملة أيضا مرضى السكر وتقدم لهم معلومات عن كيفية التحكم فى المرض لتجنب المضاعفات المختلفة للسكر على أجهزة الجسم.

> وتشير الدراسات إلى أن هناك ما يقرب من 360 مليون مصاب بالسكر على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 50 مليون بحلول عام 2030.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين الخورى مدير عام إحدى شركات الأدوية بمصر أن مرض السكر من الأمراض واسعة الانتشار على مستوى العالم، وفى مصر ترتفع النسب بشكل كبير مما يتطلب تضافر كل الجهود الحكومية والخاصة للتوعية من مخاطر السكر.

وتقع مصر فى المستوى الثامن من حيث معدل الإصابة بمرض السكر عالميا.