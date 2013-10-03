أعراض الإيدز تظهر بالفم على شكل تقرحات وانتفاخات باللثة ونزيف مستمر

هناك أعراض كثيرة تظهر على مريض الإيدز دون أن يعلم أنه مصاب بهذا الفيروس، وخصوصا عندما تظهر هذه الأعراض فى الفم على شكل تقرحات، أو بقع بيضاء.

حذر الدكتور هشام فهمى عيد استشارى جراحة الوجه والفكين مدير قطاع طب الأسنان بجامعة القاهرة من ظهور هذه الأعراض فى الفم، ونبه أنها يمكن أن تكون أعراض لمرض الإيدز.

وقام الدكتور هشام بإجراء أبحاث متعددة عن مرض الإيدز وإمكانية ظهور أعراضه بالفم، حيث قال: للإيدز أعراض واضحة تظهر بالفم إذا تزامنت مع أعراض جسدية أخرى فيجب على المريض أن يقوم بالتحاليل المبكرة، لاكتشاف هذا المرض حتى يمكن محاصرة الفيروس، والحد من نشاطه الفتاك والذى لم يتم اكتشاف علاج فعال له حتى الآن.

ولكن يمكن إعطاء المريض مضادات خاصة بالفيروسات تساعد على التقليل من نشاطه أو تقليل تكاثره.

وبالنسبة للأعراض التى تظهر بالفم فهو ظهور تقرحات وانتفاخات باللثة مصاحبة بنزيف مستمر مع وجود تحلل بسيط فى الأسنان، وطفح الكانديدا، وهو عبارة عن فطريات بيضاء تظهر بالأغشية المخاطية داخل الفم سواء على اللسان أو داخل الخد أو الحلق وهذه الفطريات يمكن إزالتها عند حكها، ولكن سرعان ما تعود مرة أخرى وأيضا يظهر طفح أبيض على اللسان لا يمكن إزالته يعرف "بالليكوبليكيا".

وأشار إلى ضرورة إجراء تحاليل إذا ظلت هذه الأعراض فترة تزيد على 6 أشهر مع وجود ارتفاع فى درجة الحرارة ثابت تصل إلى 38 درجة مع وجود إسهال مزمن وهزال عام فى الجسم، بالإضافة لوجود التهابات جلدية مصحوبة بحكة فى الجسم فهنا يتعين على المريض أن يقوم بشكل مبكر بعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لاكتشاف هذا الفيروس.

ففى إنجلترا مثلا كان يرد إلى عيادات الأسنان الكثير من المرضى المصابين بهذا الفيروس، وكانت تظهر عليهم هذه الأعراض.