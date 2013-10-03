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نقص عنصر الزنك يزيد مخاطر ألزهايمر والشلل الرعاش

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نقص عنصر الزنك يزيد مخاطر ألزهايمر والشلل الرعاش نقص عنصر الزنك يزيد مخاطر ألزهايمر والشلل الرعاش

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن نقص عنصر الزنك فى الجسم، قد يزيد من مخاطر نقص استقرار البروتين فى الجسم، بالإضافة إلى التثاقل وهو ما يسهم بدوره فى زيادة فرص الإصابة بألزهايمر والشلل الرعاش.

وأظهر الباحثون بجامعة "ماديسون" الأمريكية، أن نقص عنصر الزنك يعمل على تراكم البروتين على خلايا المخ، مسببا زيادة مخاطر الإصابة بألزهايمر والشلل الرعاش.

وأشارت الأبحاث أن عندما تفقد البروتينات شكلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو الضرر الكيميائى، فإنها تتوقف عن العمل ويمكن أن تتجمع معا وهى السمة المميزة لمرضى الشلل الرعاش وألزهايمر.

فقد أكتشف الباحثون أن الإجهاد يقلل من استقرار البروتين ويسبب تراكمها، حيث إن عنصر الزنك هو أحد المغذيات المعدنية الأساسية حيث تلعب أيوناته دورا رئيسيا فى خلق وعقد البروتينات فى شكل صحيح.

وأشار "كولن ماكدير ميد ديفيد" أستاذ العلوم الجينية فى دراسته التى نشرت مؤخرا فى مجلة "الكيمياء البيولوجية "على الإنترنت، إلى أن جين "تى. أس. إيه -1" يمنع تراكم البروتينات فى الخلايا التى تعانى من نقص عنصر الزنك والذى يسهم نقصه فى موت الخلايا.

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