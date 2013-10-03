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الفراعين تعتذر للشعب المصرى عن حلقة مرتضى منصور

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تقدمت قناة الفراعين بإعتذار إلى جموع الشعب المصرى والعربى ، عن ما تم بثه على شاشتها من إساءات أو ألفاظ جارحة ، وذلك فى إحدى حلقات البرنامج.

وأعلنت القناة عن تعهدها بالالتزام بالضوابط الإعلامية وأن تحترم المشاهدين وكافة مؤساات الدولة ، كما أعربت الفراعين عن تهانيها للشعب المصرى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر .
> من جانب  آخر أعلنت القناة عن عودتها بشكل رسمى للبث غدا الجمعة 4 أكتوبر ، فى تمام الساعة الثانية ظهرا ، مؤكده وقوفها وراء مؤسسات الدولة ” الجيش ، الشرطة ، والقضاء ” من أجل مصلحة الوطن.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور كان قد قدم حلقة بالقناة ، تضمنت بعض الألفاظ الخادشة للحياء والإيحائات الخارجة.

بيان الفراعين

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