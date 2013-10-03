بالصور.. تلاميذ مدارس مطروح يواصلون الاحتفال بانتصارات أكتوبر

شارك تلاميذ مدرسة الهدى الخاصة بمطروح اليوم، الخميس، الاحتفالات التى تشهدها محافظة مطروح بالذكرى الـ40 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال أعمال فنية وبانوراما تمثيلية عن حرب أكتوبر من خلال عمل ديكورات، وتمثيل التلاميذ لمشاهد لوقائع عسكرية وقتالية لتعريف التلاميذ بتاريخهم وانتصار جيشهم.

حيث وفرت إدارة المدرسة الإمكانيات للمشرفين ومنفذى الاحتفالات التى أقيمت داخل المدرسة من أجل تثقيف التلاميذ وترسيخ روح الوطنية والانتماء لديهم منذ الصغر من خلال تناول تاريخ النضال المصرى على مر التاريخ جيشا وشعب.