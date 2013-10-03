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بالصور.. الجيش وائتلاف محبى بنى سويف فى ضيافة مدرسة الراهبات

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شارك أعضاء ائتلاف محبى بنى سويف، ومندوب عن قوات الجيش المكلفة بتأمين المحافظة مراسم الطابور المسائى وتحية العلم وذلك فى إطار إحتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر بإدارة مدرسة الراهبات، ومقرها المؤقت بمدرسة سان مارك الخاصة.

حيث استقبلت السيدة منال مديرة المدرسة الضيوف ثم شاركوا الطلاب فى فناء المدرسة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع موفد الجيش الرائد منتصر الذى قام بأداء تحية العلم وردد خلفه الحضور "تحيا ".

وأشار الأب يوسف وكيل مطرانية بنى سويف إلى أن المدرسة ليست قاصرة على التعليم فقط، إنما مكان للتربية على الخلق القويم، وأضاف قائلا، لابد نساهم فى تقدم مصر وطننا جميعا لأننا جزء أصيل منها وعندما تتقدم ننهض معها.

وفى كلمتها أوضحت مديرة المدرسة أن اليوم يوافق الاحتفالات بالقديس فرنسيس مطالبة الجميع بالتسامح مع من قام بإيذائهم والإساءة إليهم.

كما تضمنت فقرات الاحتفالية التى قدمها على العربى مذيع قناة الفراعين (ابن بنى سويف)، توزيع شهادات التكريم على عدد من المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى أسرة أحد ضباط الشرطة الذين استضافوا مديرة المدرسة وبعض الراهبات بمنزلهم، أثناء أحداث حرق وتخريب المدرسة فى الرابع عشر من أغسطس الماضى.

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